طريقة عمل تارت مالح بالخضار



طريقة التحضير

• في مقلاة على النار، ضعي القليل من زيت الزيتون ثم اضيفي البصل والطماطم والثوم وقلبي المكونات جيدا حتى تذبل

• اضيفي الكمون والملح والفلفل والزنجبيل الى المكونات وقلبيها جيدا ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانبا

• قومي بفرد عجينة التارت على مكان مسطح ثم ضعيها في صينية التارت وادهنيها بالقليل من الزيت

• ضعي حشوة الطماطم وسط عجينة التارت وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج

• اخرجي التارت من الفرن وزينيه باوراق النعناع الطازج ثم قدميه.







½ كيلوجرام عجينة التارت جاهزة6 حبات طماطم مقطعة الى شرائح5 حبات طماطم صغيرة مقطعة الى نصفين7 عيدان نعناع طازج6 فصوص ثوم مقطع¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود¼ ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة كمون¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون¼ كوب زيت زيتون