طريقة عمل تارت مالح بالخضار
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:02 ص
المقادير
½ كيلوجرام عجينة التارت جاهزة
6 حبات طماطم مقطعة الى شرائح
5 حبات طماطم صغيرة مقطعة الى نصفين
7 عيدان نعناع طازج
6 فصوص ثوم مقطع
¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة كمون
¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
¼ كوب زيت زيتون
طريقة التحضير
• في مقلاة على النار، ضعي القليل من زيت الزيتون ثم اضيفي البصل والطماطم والثوم وقلبي المكونات جيدا حتى تذبل
• اضيفي الكمون والملح والفلفل والزنجبيل الى المكونات وقلبيها جيدا ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانبا
• قومي بفرد عجينة التارت على مكان مسطح ثم ضعيها في صينية التارت وادهنيها بالقليل من الزيت
• ضعي حشوة الطماطم وسط عجينة التارت وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج
• اخرجي التارت من الفرن وزينيه باوراق النعناع الطازج ثم قدميه.
½ كيلوجرام عجينة التارت جاهزة
6 حبات طماطم مقطعة الى شرائح
5 حبات طماطم صغيرة مقطعة الى نصفين
7 عيدان نعناع طازج
6 فصوص ثوم مقطع
¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة كمون
¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
¼ كوب زيت زيتون
طريقة التحضير
• في مقلاة على النار، ضعي القليل من زيت الزيتون ثم اضيفي البصل والطماطم والثوم وقلبي المكونات جيدا حتى تذبل
• اضيفي الكمون والملح والفلفل والزنجبيل الى المكونات وقلبيها جيدا ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانبا
• قومي بفرد عجينة التارت على مكان مسطح ثم ضعيها في صينية التارت وادهنيها بالقليل من الزيت
• ضعي حشوة الطماطم وسط عجينة التارت وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج
• اخرجي التارت من الفرن وزينيه باوراق النعناع الطازج ثم قدميه.