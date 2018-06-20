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طريقة عمل تارت مالح بالخضار

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:02 ص
طريقة عمل تارت مالح بالخضار
طريقة عمل تارت مالح بالخضار
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المقادير
½ كيلوجرام عجينة التارت جاهزة
6 حبات طماطم مقطعة الى شرائح
5 حبات طماطم صغيرة مقطعة الى نصفين
7 عيدان نعناع طازج
6 فصوص ثوم مقطع
¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة كمون
¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
¼ كوب زيت زيتون

طريقة التحضير
• في مقلاة على النار، ضعي القليل من زيت الزيتون ثم اضيفي البصل والطماطم والثوم وقلبي المكونات جيدا حتى تذبل
• اضيفي الكمون والملح والفلفل والزنجبيل الى المكونات وقلبيها جيدا ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانبا
• قومي بفرد عجينة التارت على مكان مسطح ثم ضعيها في صينية التارت وادهنيها بالقليل من الزيت
• ضعي حشوة الطماطم وسط عجينة التارت وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج
• اخرجي التارت من الفرن وزينيه باوراق النعناع الطازج ثم قدميه.


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