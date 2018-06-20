حبس تشكيل لسرقة المنازل والسيارات بدمياط



كانت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة، قد تمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهما تم الإرشاد عن المسروقات وهي جهاز لاب توب ماركه ديل و12 هاتف محمول متعدد الأنواع وجهاز جى بى إس و3 باور بانك وكاميرا تصوير وشاشة عرض سيارة و19 فلاشة مختلفة و6 مفتاح سيارة و12 ساعة يد مختلفه الأنواع وسماعتين بلوتوث و14 نظارة شمس ونظر و4 ولاعات مختلفة الأشكال وكشاف ليزر وماكينة حلاقة بناسونك وشيشة إلكترونية وزجاجتى برفان و5 حافظات نقود جلد و9 سبح مختلفه الأحجام ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.



تم ضبط المسروقات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3724 جنح دمياط الجديده لسنه 2018، وتم عرضهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم.



أمر المحامي العام لنيابات دمياط، اليوم الأربعاء، حبس كلا من أحمد ع وشهرته أحمد تايسون،عاطل يبلغ من العمر 26 عام، وشقيقه إسلام. ع وشهرته إسلام تايسون،15 يوما، على ذمة التحقيق معهما في القضية المتهمان فيها بالسطو على الشقق السكنية والسيارات وسرقة محتوياتها بمدينة دمياط الجديدة.