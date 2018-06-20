ميدو: اتحاد الكرة تعامل بذكاء مع تصفيات المونديال





أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، بتعامل اتحاد الكرة المصري مع التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مشيرا إلى أننا حصلنا على أفضل منتخب وأفضل مدرب وأفضل لاعب مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات.

وغرد ميدو على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اتحاد الكرة تعامل بشكل جيد جدا مع معركة تصفيات كاس العالم وأداروا الموقف بذكاء كبير وحصلنا على أفضل منتخب وأفضل مدرب وأفضل لاعب في افريقيا كل هذه صراعات نجح ابوريده بالفوز بها لصالح مصر!! من يتخيل ان صعودنا للمونديال كان سهلا فهو لا يعرف خبايا الكرة الافريقية!!".

وأضاف "الان يجب ان نحافظ على المكتسبات التي حصلنا عليها خلال مشوار التصفيات وان نهتم بالتطوير!! تطوير المدربين وتطوير المسابقات المحلية يجب ان يكونا على رأس اهتمامات اتحاد الكرة!!".



