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تركيا تكشف عن موعد تسلمها طائرات "إف-35" الأمريكية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:53 ص
تركيا تكشف عن موعد تسلمها طائرات إف-35 الأمريكية
طائرات إف-35 الأمريكية
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وكالات
 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه رغم احتجاجات الكونغرس الأمريكي، تركيا ستتسلم طائرات "إف-35" الأمريكية يوم غد الخميس 21 يونيو.

 

وقال جاويش أوغلو في مقابلة له مع قناة "NTV" إنه "سيتم تسليم مقاتلتين لتركيا في 21 يونيو".

 

كما أن الشركة المصنعة للطائرات "Lockheed Martin Corporation" أكدت توريد طائرات "إف-35" للجانب التركي. وأن حفل تسليم أول طائرتين لأنقرة سيكون في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

 

ويشار إلى أن تركيا تريد الحصول على 100 مقاتلة "إف-35" من الجيل الجديد.

 

يذكر أن مجلس الشيوخ قد اعتمد مشروع ميزانية الدفاع لعام 2019، ومن بنود المشروع، إنهاء مشاركة تركيا في برنامج الإنتاج للمقاتلة الأمريكية من طراز "إف — 35"، بسبب اعتمادهم شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس — 400"، وجاء ذلك بسبب احتجاز تركيا للمواطن الأمريكي أندرو برونسون.

 

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