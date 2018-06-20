التحفظ على طالب إعدادي أشعل النيران في زميله بسب مباراة "مصر وروسيا" في الشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، على طالب بالصف الثالث الإعدادي؛ لقيامه بإشعال النيران في زميله بسبب خلافات بينهما على الجلوس على كرسي بأحد المقاهي لمتابعة مباراة مصر وروسيا في كأس العالم بمدينة أبو حماد.



كانت مستشفى "أبو حماد" المركزي استقبلت "إسماعيل.ص.ع" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مُقيم بمدينة أبو حماد، مصابًا بعدة حروق في الكتفين والوجه والصدر، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب آخر زميل المجني عليه، والذي سكب عليه بنزين واشعل النيران فيه بسبب خلافات بينهما على الجلوس على أحد الكراسي بمقهى لمتابعة مباراة مصر ورسيا في كأس العالم.



تم ضبط الطالب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15561 جُنح المركز لسنة 2018.