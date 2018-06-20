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تعرفي علي موضة الفساتين السوارية لهذا العام

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:52 ص
تعرفي علي موضة الفساتين السوارية لهذا العام
موضة الفساتين السوارية لهذا العام
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تتسابق بيوت الأزياء العالمية على توفير العديد من التصاميم الحديثة باستمرار من الفساتين السوارية، وذلك مع قدوم مواسم الأفراح والتزاوج، وهناك العديد من التصاميم العصرية للفساتين السواريه التي اشتهر بها هذا الموسم.

ومن أشهر التصاميم التي تم التعرف عليها في هذا الموسم على وجه التحديد، تصميم الأوف شولدر، ذلك التصميم الذي كان من أكثر ما يعجب النساء نظرا لأناقته الشديدة.

وفي هذا الموسم قد صدرت عدد كبير من التصاميم العصرية الحديثة التي اعتمدت على هذا التصميم المميز بجميع الألوان الغامقة والفاتحة


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