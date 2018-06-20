داعش يخطف 5 أشخاص في محافظة صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأربعاء، بأن تنظيم داعش الإرهابي اختطف 5 أشخاص، في تلول البعاج شمال غرب المحافظة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن تنظيم داعش كرر عمليات الاختطاف للأبرياء، بعد "خطف 5 أشخاص في تلول البعاج شمال غرب صلاح الدين".

وأوضح أن التنظيم خطف شخصين من قرية جهاف الخيل شمال تلول البعاج، وثلاثة رعاة إبل من قرية عين صديد.

واضاف المصدر، أن "التنظيم يؤكد تبنيه لهذه العمليات باتصاله بذوي المخطوفين".

كان مسؤول عراقي أفاد أمس الأول الإثنين، بأن التنظيم خطف 30 شخصاً من أبناء عشيرة شمر في محافظة صلاح الدين، وأوضح أن "23 منهم ما زالوا في عداد المفقودين بينما عثر على 7 جثث".

وتشهد المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى عمليات ينفذها عناصر تنظيم داعش ضد القوات الأمنية والمدنيين، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد.