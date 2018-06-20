اعترافات حوثية بسقوط قيادات عليا بينها العميد البلبلي

اعترفت مصادر حوثية، اليوم الأربعاء، بمقتل أحد القيادات العسكرية الكبيرة في الدفاع الجوي والمحسوبة على ميليشيا الحوثي في مطار الحديدة.

وسقط القائد العسكري الموالي للحوثيين، العميد حسين أحمد محمد البلبلي من منطقة الرضمة- الذاري بمحافظة إب، قتيلًا مع مجموعة من ضباط الدفاع الجوي، بحسب "المشهد اليمني".

وتوجّه القيادي الحوثي برفقة مجموعة من الضباط، قبل أيام، إلى الحديدة لتجهيز مدافع الفولكان والـ23 وعربات الشيلكا في مطار الحديدة إلا أنهم قتلوا في غارة جوية هناك.

وفشلت ميليشيات الحوثي في إعادة تفعيل قوات الدفاع الجوي في مطار الحديدة العسكري، بعد أن اعتزل غالبية منسوبي الدفاع الجوي العمل العسكري، إثر سقوط الحديدة بيد ميليشيا الحوثي، مما اضطرها إلى استدعاء قيادات عسكرية في الدفاع الجوي فضّلت الانعزال عن الحرب لتفعيل قوات الدفاع الجوي بالمطار.

كان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد نجاح الجيش الوطني والمقاومة، في فرض سيطرتهما على خط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية، على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء، وذلك بعد ساعات من تحرير مطار الحديدة ومناطق واسعة جنوبي المدينة، أمس الثلاثاء.