حرس الحدود يضبط 1.4 طن من الحشيش المخدر على الحدود الشمالية

أعلن حرس الحدود، اليوم الأربعاء، عن ضبط ما مقداره طن و404 كيلو جرامات من الحشيش المخدر على الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك.

وأظهرت الإحصائيات، التي نشرها حساب حرس الحدود الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن عمليات الضبط شملت 797 كيلو جرامًا من الحشيش بمنطقة جازان و607 كيلو جرامات بمنطقة نجران و5 كيلو جرامات بمنطقة عسير.

كما وثقت الإحصائيات القبض على 50 شخصًا مهربًا، بواقع: 22 إثيوبيًا و20 يمنيًا و8 صوماليين.