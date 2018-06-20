السعودية تسعى لمباغتة أوروجواي في مباراة الفرصة الأخيرة

سيكون منتخب السعودية على موعد مع مباراة نارية أمام أوروجواي في الخامسة مساء اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 على ملعب روستوف أرينا.

ويسعى المنتخب السعودي لاستغلال الفرصة الأخيرة والتمسك بأمل التأهل إلى الدور الثاني بالبطولة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام روسيا مستضيف البطولة بخمسة أهداف نظيفة.

على الجانب الآخر يسعى منتخب أوروجواي لمواصلة تحقيق الفوز للتأهل للدور الثاني بعد تحقيق أول 3 نقاط على حساب مصر بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وتقابل الفريقان من قبل مرة واحدة في مباراة ودية عام 2014 ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.