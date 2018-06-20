فقوسة: كوبر مدرب كرة يد ,وصل للمونديال بالحظ

قال مدحت فقوسة نجم نادي المصري البورسعيدي الأسبق، إن خط وسط منتخب مصر يلعب على حدود منقطة الـ 18 الخاصة بالفراعنة، ولكن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قام بتكتيف اللاعبين الكبار الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى.





وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أعلم كوبر مدرب كرة قدم أم كرة يد، لقد استقبلنا أهدافا لا تدخل في أي فريق، وطريقة لعب كوبر خطيرة جدا على لاعبينا بشكل كبير".





وتابع فقوسة: "كوبر ليس لديه طموح ولا إحساس البطولات، إنه لا يفوز في النهائيات، كوبر يمتلك قماشة من اللاعبين على أعلى مستوى، ولكنه حطم الفريق بسبب طريقة لعبه.."هاني أبو ريدة ذكي جدا، فلو أقال كوبر قبل المونديال وخسرنا في المونديال، كان سيتحمل النقد الجماهيري بمفرده، ولكن رئيس الجبلاية استقر على استمرار كوبر".





وواصل فقوسة: "كوبر وصل مع منتخب مصر إلى كأس العالم بضربة حظ، فلولا ركلة الجزاء التي حصل عليها محمود حسن تريزيجيه لما وصل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم.. منتخب مصر يلعب بدون تكتيك، إنه يلعب على الهجمة المرتدة في وجود مهاجم واحد فقط، والهجمة المرتدة لمنتخب مصر تعتمد على سرعات اللاعب فقط، ولكن لا يوجد تناقل سريع للكرة في الهجمات المرتدة".





وأردف كوبر: "من المفترض ألا يعود رأس الحربة إلى الدفاع، ولكن مع منتخب مصر، مروان محسن يعود للدفاع، لقد تعب كثيرا في مباراة روسيا الأخيرة.. "المنتخب لديه أخطاء كثيرة في التمرير، ولا يوجد صانع ألعاب للفراعنة في الفترة الأخيرة، أرى ان اللاعبين مظلومين، في طريقة لعب كوبر".







