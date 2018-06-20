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عرض فيلم "الشوق" بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:28 ص
عرض فيلم الشوق بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة
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عمرو عادل
 

يواصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، فعالياته وعروضه، حيث يقام في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، عرض فيلم "الشوق" للمخرج خالد الحجر.

وتدور أحداث الفيلم، من خلال أسرة فقيرة في مدينة الإسكندرية، وبعد معرفة الأم "فاطمة" باحتياج ابنها الأصغر إلى غسيل كلوي يتكلف أسبوعيا 300 جنيه، وعدم امتلاك الأسرة لأموال كافية لذلك، تسافر إلى القاهرة كي تتسول بعيدا عن موطنها الأصلي، وبعد أن تجمع أموالا كافية، تعود لتكتشف وفاة الابن، فتقرر حماية ابنتيها "شوق" و"عواطف" من الفقر، فتعود للقاهرة مستمرة في التسول لتجمع لهم مزيدا من الأموال كي تبتعد بهم عن الحارة المليئة بالفساد.

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