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بول مكارتني يطلق اسم "مصر" على ألبومه الجديد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:15 ص
بول مكارتني يطلق اسم مصر على ألبومه الجديد
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الفجر الفني
 

 في مفاجأة سارة لعشاق فرقة "البيتلز" البريطانية الشهيرة أطلق عضو الفرقة، وأسطورة الروك العالمي، بول مكارتني، اسم مصر على ألبومه المنتظر طرحه قريبًا.

ونشر مكارتني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ترويجي للألبوم الجديد والذي يحمل اسم "محطة مصر"، حيث تظهر على غلافه رسمة صغيرة للأهرامات.

الجدير ذكره أن مكارتي كشف عن صورة غلاف الألبوم بمناسبة عيد ميلاده وذلك بحسب ما ذكرت مجلة "بيلبورد" الأمريكية.

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