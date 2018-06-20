"مدبولي" يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الاجتماع الأول للحكومة، عقب حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .





ويناقش الاجتماع، عددًا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليًا بمختلف المحافظات.





كما يستكمل مجلس الوزارء، أيضًا مناقشة عددٍ من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.



