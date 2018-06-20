التحالف العربي: تم تطهير المطار ومستمرون حتى تحرير كل الحديدة

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن، أن القوات اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية سيطرت بالكامل على مطار الحديدة.

وفي شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها على موقع تويتر، الأربعاء، قال العميد الركن عبد السلام الشحي: "تم تحرير مطار الحديدة بمشاركة ألوية العمالقة وبإسناد من قوات التحالف"، مشيراً إلى أنه "تم تطهير المطار بالكامل من الحوثيين والسيطرة عليه".

كما أشار إلى أن القوات اليمنية ستواصل تقدمها وعملياتها حسب المخطط الموضوع حتى تحرير مدينة الحديدة بالكامل.

إلى ذلك، كشف أن ميليشيات الحوثي منيت بخسائر كبيرة، قائلاً إن "أكثر من 250 قتيلاً سقطوا، كما تم أسر 85 عنصراً من الميليشيات".

وأكد أن الميليشيات كانت تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، مضيفاً "إن إحدى الدبابات كانت متمركزة في أحد المنازل، وكانت ترمي باتجاه المطار".