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اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:11 ص
اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان
الشرطة الأوكرانية - أرشيفية
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وكالات
 

قال رئيس نقابة عمال المناجم المستقلة الأوكرانية، ميخائيل فولينت، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الطوق الأمنى والدخول إلى مبنى البرلمان.

 

 وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن اشتباكات بين قوات الأمن الأوكرانية ومتظاهرين اندلعت أثناء محاولتهم اقتحام مبنى البرلمان فى العاصمة كييف احتجاجا على خطط لخفض إعانتهم الحكومية.

 

وشارك فى المظاهرة المئات من بينهم المحاربون القدامى من الحرب السوفيتية فى أفغانستان وعمال مناجم وناجون من كارثة محطة تشيرنوبيل النووية.

 

وطالب المتظاهرون الحكومة الأوكرانية بضرورة دفع المتأخرات من الأجور والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.

 

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