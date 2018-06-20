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شريف منير: "ذهبنا لدعم المنتخب ولسنا سبب الهزيمة"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:01 ص
شريف منير: ذهبنا لدعم المنتخب ولسنا سبب الهزيمة
شريف منير
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الفجر الفني
 
رد الفنان شريف منير، على الاتهامات التي وجهت للفنانين بسبب سفرهم إلى روسيا، وأنهم السبب في هزيمة المنتخب، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على مقابل للسفر بل تلقوا دعوات سفر وإقامة فقط وذهبوا لدعم المنتخب.

وأكد شريف، أنهم تلقوا دعوات لدعم وتشجيع المنتخب في روسيا، وأن أي فرد تم توجيه الدعوة له لن يتردد في قبولها، ونفى ذهابهم إلى فندق اللاعبين وتشتيت انتباههم.

وأوضح شريف، أن الذي يجب مهاجمته هو الأشخاص الذين فرحوا وشمتوا بهزيمة مصر.

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