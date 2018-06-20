انطلاق قوافل طبية وعلاجية بقرى القليوبية لعلاج غير القادرين مجانا

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم وتستمر تلك القوفل الطبية من بداية شهر يوليو القادم حتى شهر ديسمبر 2018؛ لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج.



وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة ورؤساء المدن والمراكز.



ومن المقرر أن تنطلق قافلة في 14 - 15 يوليو: قافلة طبية بقرية المنشية بمدينة الخانكة خلال 21-22 يوليو: قافلة طبية بقرية بتمدة بمدينة بنها، و11-12 أغسطس: قافلة طبية بقرية السيفا بمدينة طوخ و25-26 اغسطس: قافلة طبية بقرية دجوى بمدينة بنها و8-9 سبتمبر: قافلة طبية بكفر الشيخ مروان بمدينة كفر شكر و13-14 اكتوبر: قافلة طبية بقرية المنايل بمدينة الخانكة و27-28 اكتوبر: قافلة طبية بقرية جزيرة بلى بمدينة بنها و10-11 نوفمبر: قافلة طبية بقرية عرب سرى بمدينة طوخ و24-25 نوفمبر: قافلة طبية بقرية كفر طحلة بمدينة بنها و15-16 ديسمبر: قافلة طبية بقرية كفر الصهبى بمدينة شبين القناطر و29-30 ديسمبر: قافلة طبية بقرية كفر الحوالة بمدينة القناطر الخيرية.



وقال المحافظ إن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة، وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظله التامين الصحي.



وأكد أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان وتستهدف الوصول الى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر وفي حالة وجود حالة عاجلة يتم تحويلها إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.

