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إندونيسيا: ارتفاع عدد المفقودين بعد غرق عبارة إلى 180

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:05 ص
إندونيسيا: ارتفاع عدد المفقودين بعد غرق عبارة إلى 180
غرق عبارة
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وكالات
 

قال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم الأربعاء، إن الوكالة عدَّلت عدد الركاب المفقودين بعد غرق عبارة في بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة هذا الأسبوع إلى 180 مفقوداً بدل 130 حسب تقدير سابق.

 

ويُعادل رقم المفقودين الجديد ثلاثة أمثال سعة العبارة.

 

وأعلن رئيس وكالة البحث والإنقاذ، بو دياوان، إنقاذ 18 وانتشال ثلاث جثث مساء يوم الإثنين.

وأضاف بودياوان: "حسب المعلومات فإننا نبحث عن 180 شخصاً".

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