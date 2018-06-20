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بعد القمة التاريخية.. خطوة كورية شمالية جديدة تجاه الولايات المتحدة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:53 ص
بعد القمة التاريخية.. خطوة كورية شمالية جديدة تجاه الولايات المتحدة
ترامب وكيم
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وكالات
 

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم أمس الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قد تبدأ خلال أيام قليلة نقل رفات جنود، بينهم أمريكيون، فقدوا خلال الحرب الكورية.

 

وأضافت المصادر الأمريكية أن كوريا الشمالية ستسلم الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن يتم نقلها لاحقا إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

 

وقال أحد المسؤولين إن من المتوقع تسليم رفات "عدد كبير"، لكنه امتنع عن ذكر عدد محدد في ضوء عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في قمة تاريخية الأسبوع الماضي في سنغافورة. واتفق الطرفان أن تقوم كوريا الشمالية بإعادة رفات الجنود الأمريكيين.

 

المزيد عن: كيم جونج اون خطوة جديدة ترامب امريكا الولايات المتحدة القمة التاريخية
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