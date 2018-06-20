"طالبان" تقتل 30 من القوات الأفغانية في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار

قتلت حركة "طالبان"، 30 من قوات الأمن في كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، 20 يونيو.

وقال حاكم إقليم بادغيس الأفغاني، إن "حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن في كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد اليوم، في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وكانت حركة طالبان أعلنت رفضها تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الأفغانية، وعزمها استئناف القتال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم الأحد الماضي، أن "الحركة ترفض تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الأمنية الأفغانية"، متابعة أنها "سوف تستأنف القتال".

يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي "طالبان" لمدة عشرة أيام.