ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"طالبان" تقتل 30 من القوات الأفغانية في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:48 ص
طالبان تقتل 30 من القوات الأفغانية في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار
طالبان الأفغانية
طباعة
وكالات
 

قتلت حركة "طالبان"، 30 من قوات الأمن في كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، 20 يونيو.

 

وقال حاكم إقليم بادغيس الأفغاني، إن "حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن في كمين نصب لنقطتي تفتيش بأقصى غرب البلاد اليوم، في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

 

وكانت حركة طالبان أعلنت رفضها تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الأفغانية، وعزمها استئناف القتال.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم الأحد الماضي، أن "الحركة ترفض تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الأمنية الأفغانية"، متابعة أنها "سوف تستأنف القتال".

 

يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي "طالبان" لمدة عشرة أيام.

 

المزيد عن: وقف اطلاق النار هجوم كبير غضب طالبان القوات الأفغانية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 9:40:18 AM