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"ميدو" يطالب باحترام هيكتور كوبر وخطة لمونديال 2022

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:36 ص
ميدو يطالب باحترام هيكتور كوبر وخطة لمونديال 2022
مصر وروسيا
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الفجر الرياضي
 

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك باحترام هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر رغم وداع كأس العالم إكلينيكيًا.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر مطالبًا بوضع خطة للصعود لمونديال 2022: "صباح الخير على الجميع كويس ان مصر كلها زعلانه ان احنا طلعنا بالشكل ده مِن المونديال ده دليل ان احنا المره اللي جايه مش هنكتفي بس بالصعود ولكن هنبقى عايزين نعمل كاس عالم كويس وده كلام كويس جدا علشان نمشي لقدام ونتطور!!

وقال ميدو: "أهم حاجه لازمً نحترم كوبر وجهازه ولازم ماننساش الإنجاز اللي عملوه ماينفعش نبقى جاحدين!! الناس دي استلمت المنتخب مابيوصلش كاس امّم بقاله ٣ مرات ووصلونا نهائي كاس الامم ووصلونا كاس عالم يبقى ماينفعش ننسالهم كل ده!! الناس دي محترمه أخلصت في كل يوم ودقيقه في عملهم!!

وأضاف ميدو: " دلوقتي مصر كلها داقت لذة وحلاوة التواجد في كاس العالم ولازم كلنا نفكر ازاي نعمل كل حاجه علشان نبقى موجودين في كاس العالم اللي جاي وإزاي لما نبقى موجودين مانظهرش بالمستوى ده ونكون شكلنا احسن ونعمل نتايج أفضل!!


وكان منتخب مصر قد خسر 3-1 أمام روسيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.

المزيد عن: هيكتور كوبر ميدو مونديال 2022 مصر وروسيا كوبر كاس العالم اخبار الرياضة اليوم
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