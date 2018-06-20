"الجار الله" يكشف عن طلب إيراني بشأن اليمن رفضه أمير قطر

كشف رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أحمد الجار الله، عن طلب إيراني من قطر بشأن اليمن، وذلك خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أن الأخير تحفظ على الطلب.

وقال الجار الله إن إيران طلبت من قطر دعما ماليا، لتعويض خسائرها بعد خسارتها في اليمن.

وكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عبر اتصالات هاتفية… إيران بعد خسارتها في اليمن طلبت من قطر دعما ماليا لتعويض خسائرها ولظروفها المالية المتعسرة… قطر لم تحبذ هذه الفكرة ولم تكن مرتاحة لهذا الطلب".

وتابع الجار الله: "السلاح الإيراني ضخه في اليمن توقف بعد السيطرة على الحديدة من قبل القوات الشرعية اليمنية".