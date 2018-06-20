ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسام البدري أول المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لـ"كوبر"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:27 ص
حسام البدري أول المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لـكوبر
حسام البدري
طباعة
الفجر الرياضي
 
دخل حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة انتهاء مباراة مصر مع روسيا في كأس العالم 2018 لفك الارتباط رسميًا مع هيكتور كوبر وتكريمه على التأهل للمونديال ثم بدء التفاوض مع مدربين جدد لتدريب المنتخب يتقدمهم حسام البدري.

وكان منتخب مصر قد خسر 3-1 أمام روسيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر مصر وروسيا كاس العالم حسام البدري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 9:40:04 AM