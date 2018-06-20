حسام البدري أول المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لـ"كوبر"

دخل حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.





وينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة انتهاء مباراة مصر مع روسيا في كأس العالم 2018 لفك الارتباط رسميًا مع هيكتور كوبر وتكريمه على التأهل للمونديال ثم بدء التفاوض مع مدربين جدد لتدريب المنتخب يتقدمهم حسام البدري.





وكان منتخب مصر قد خسر 3-1 أمام روسيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.



