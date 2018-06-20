قائمة أطعمة مهمة لجسمك

يمثل تناول البروتينات يوميًّا، ضرورة حيوية للغاية؛ حيث تعمل كعناصر أساسية لنمو جميع خلايا أجسادنا وإصلاحها، بالإضافة إلى أنها تبني العضلات والعظام والأعضاء، وتساهم في زيادة الأجسام المضادة في جهاز المناعة.

ووفقًا للمجلس الأوروبي للمعلومات الغذائية (EUFIC)، فإنه لعمل الأعضاء والعضلات بأفضل طريقة، يجب أن يأتي 15% من إجمالي استهلاك الطاقة لدينا من البروتينات.

ورصد موقع "لافانجوارديا" الإسباني -في تقرير ترجمته "عاجل"- قائمة أطعمة تحتوي على نسبة من البروتينات تتفوق على مثيلتها الموجودة في البيض الذي يوفر الـ100 جرام منه 13 جرامًا من البروتين فقط.

الفول السوداني واللوز والفستق

لا تعتبر اللحوم ومنتجات الألبان فحسب غنية بالبروتين، بل إن عائلة المكسرات مصدر غني للبروتين. ويعد الفول السوداني من أغنى المكسرات بالبروتين؛ حيث يحتوي على 24 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، يليه اللوز بـ18.7 جرام من البروتين لكل 100 جرام، ثم الفستق بـ17.65 جرام من البروتين لكل 100 جرام.

سمك السلمون

بوجه عام تحتوي الأسماك على نسبة بروتين تُراوح بين 18 و20%، لكن سمك السلمون هو الأفضل؛ حيث يحتوي كل 100 جرام منه على 20 جرامًا من البروتينات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة "أوميجا3" به.

صدور الدجاج

توفر صدور الدجاج نحو 20% من البروتين لكل 100 جرام، لكن يجب طهوها بطريقة تعتمد على البخار؛ للحد من الدهون المشبعة.

فول الصويا

يعد فول الصويا من البقوليات المغذية والغنية جدًّا بالبروتين؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية تقارب 37 جرامًا من البروتينات لكل 100 جرام، وهي نسبة تشكل ضعف البروتين الذي تحتوي عليه اللحوم الخالية من الدهون.

الجمبري

تحتوي المأكولات البحرية أيضًا على نسبة كبيرة من البروتينات. ويوفر الجمبري نحو 23 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام.

بلح البحر

ما يميز بلح البحر أنه اقتصادي جدًّا وغني بالبروتين، وتقارب نسبة احتوائه على البروتين، نسبة البيضَ؛ حيث يحتوي على 10.5 جرام لكل 100 جرام، لكن له قيمة غذائية عالية؛ لوجود الحديد وأوميجا3، بالإضافة إلى أن الرخويات تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.