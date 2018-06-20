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بيتزي: الأخضر سيهزم أوروجواي لتغيير صورة مباراة الافتتاح

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:31 ص
بيتزي: الأخضر سيهزم أوروجواي لتغيير صورة مباراة الافتتاح
مدرب المنتخب السعودي
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الفجر السعودي
 

أكد خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي، أن فريقه أمام فرصة كبيرة، اليوم الأربعاء، في مواجهة أوروجواي لتغيير الصورة التي ظهر بها في المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا.

 

وقال بيتزي، في المؤتمر الصحفي ليلة المباراة: "سنبذل الجهد لتقديم الأفضل غدًا. وبالنسبة إلى ما حدث البارحة بخصوص طائرة الفريق، هناك بيانات رسمية. وليست لدي أي إضافة.. وهذا لن يؤثر فينا غدًا".

 

وتابع مدرب الأخضر: "طبيعي أن يقول حارس أوروجواي إن فريقه سيفوز. ولكننا على ثقة بتقديم مباراة رائعة، وسنهزم أوروجواي، ولدينا أولويات بالإضافة إلى الفوز".

 

وردًّا على سؤال حول تصريحات رئيس اتحاد الكرة، وهل ستؤثر في اختياراته، قال: "لا أود أن أعلق على ما قاله الآخرون.. لسنا سعداء بما قدمناه، وكل الأمور الفنية في يدي فقط، ولدينا ثقة بتقديم الأفضل ومصالحة الجماهير ضد أوروجواي".

 

وحول كيفية التصدي لهجوم أوروجواي، قال بيتزي: "كل مباراة غير الأخرى، والتكتيكات تختلف باختلاف المنافس".

 

وأردف مدرب المنتخب الوطني في تصريحاته: "بالنسبة إلى أوروجواي، لديها ثنائي في الهجوم من الطراز العالمي، لكننا لا نشعر بالقلق؛ فلدينا هدف هو الشعور بروح المنافسة".

 

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