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أسعار النفط تعود للارتفاع مدعومة بانخفاض المخزون الأمريكي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:29 ص
أسعار النفط تعود للارتفاع مدعومة بانخفاض المخزون الأمريكي
أسعار النفط
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الفجر السعودي
 

سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مدعومة بإعلان معهد البترول الأمريكي عن انخفاض في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتًا أو 0.3 % إلى 75.30 دولار للبرميل، بعد إطلاق التقرير الأسبوعي للمعهد، بالتأكيد على أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو إلى 430.6 مليون برميل.

 

وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صعودًا بـ 27 سنتًا أو 0.4% لتسجل 65.34 دولار للبرميل.

 

ويلقي اجتماع لأوبك وحلفائها يوم الجمعة في فيينا بظلاله على الأسواق؛ حيث يتوقع أن يتخذوا قرارًا خلال الاجتماعات بشأن ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج العالمي، وإلى أي مدى ستكون الزيادة. ويكبح هؤلاء الإنتاج منذ 2017.

 

المزيد عن: انخفاض المخزون الأمريكي السعودية الارتفاع أسعار النفط
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