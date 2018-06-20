"الأرصاد" تنبِّه سكان 8 مناطق لـ"ساعات الرعد والغبار"

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا لسكان مناطق: الحدود الشمالية ونجران والرياض والشرقية بشأن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن توقعات الحالة المذكورة تبدأ في الساعة 9 من صباح اليوم حتى 9 مساء، ومن الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساء بمنطقة نجران.

وأضافت أن تنبيه الغبار يشمل الخرج والطريق الواصل منها إلى المنطقة الشرقية والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا إلى 8 مساء، فيما يشمل الخفجي وحفر الباطن والنعيرية والجبيل والدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية، ابتداء من الساعة 9 صباحًا إلى 8 مساء.

كما نبّهت "الأرصاد" سكان منطقتي مكة المكرمة وجازان إلى توقعات بتشكل سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا إلى 9 مساء، بينما تمتد لساعتين إضافيتين في الصباح بمنطقتي الباحة وعسير (من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء).