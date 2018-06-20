طرح تريللر فيلم الرعب Unfriended: Dark Web (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب والجريمة Unfriended: Dark Web، التريللر الخاص بالفيلم.





فيلم Unfriended: Dark Web يحكي قصة مراهق الذي يملك كمبيوتر محمول جديد ويجد أنه قد تم سرقته من شخص قبل أن يقوم بشرائه، ويكتشف المالك السابق أنه يراقب كل حركة يقوم بها وسيفعل أي شيء لاستعادته جهاز اللاب توب.



ومن المقرر طرح الفيلم في 20 يوليو 2018 في الولايات المتحدة، وهو بطولة ريبيكا ريتنهاوس، تشيلسي الدن، بيتي جابرييل، أندرو ليس، كولين وودل، ستيفاني نوجويراس، دوجلاس تيت، أشتون سمايلي، ومن تأليف وإخراج ستيفين سوسكو.



