ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طرح تريللر فيلم الرعب Unfriended: Dark Web (فيديو)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:28 ص
طرح تريللر فيلم الرعب Unfriended: Dark Web (فيديو)
طباعة
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب والجريمة Unfriended: Dark Web، التريللر الخاص بالفيلم.

فيلم Unfriended: Dark Web يحكي قصة مراهق الذي يملك كمبيوتر محمول جديد ويجد أنه قد تم سرقته من شخص قبل أن يقوم بشرائه، ويكتشف المالك السابق أنه يراقب كل حركة يقوم بها وسيفعل أي شيء لاستعادته جهاز اللاب توب.

ومن المقرر طرح الفيلم في 20 يوليو 2018 في الولايات المتحدة، وهو بطولة ريبيكا ريتنهاوس، تشيلسي الدن، بيتي جابرييل، أندرو ليس، كولين وودل، ستيفاني نوجويراس، دوجلاس تيت، أشتون سمايلي، ومن تأليف وإخراج ستيفين سوسكو.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فيلم فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن Unfriended Dark Web 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 9:40:04 AM