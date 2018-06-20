الان بث حي ومباشر HD رابط مباراة اوورجواي والسعودية بث الاسطوره الان مباشر LiveHD7

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معلومات عن مشاهدة السعودية وأوروجواي مباشر اليوم أوروجواي Vs السعودية، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن ماكس 1 وبي إن سبورت "المفتوحة") + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + محمد بركات (بي إن 4K) .

موعد مشاهدة السعودية وأوروجواي يوتيوب مباراة السعودية وأوروجواي في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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