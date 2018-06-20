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تفاصيل مباراة مصر والسعودية في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:17 ص
تفاصيل مباراة مصر والسعودية في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
مصر والسعودية
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منى العوضي
 

 

تنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر لقاء الشقيقتين مصر والسعودية في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

 

ويستضيف ملعب "فولجوجراد أرينا" مباراة مصر والسعودية وذلك يوم الإثنين المقبل والموافق ٢٥ يونيو وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ومن المنتظر أن يشاهد الجمهور العربي مباراة مصر والسعودية عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات.

 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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