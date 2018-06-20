الان بث حي ومباشر HD رابط مباراة المغرب البرتغال بث الاسطوره الان مباشر LiveHD7

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موعد مباراة المغرب والبرتغال ؟
3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:00 مساءاً بتوقيت مصر .
3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:00 مساءاً بتوقيت العراق .
2:00 مساءاً بتوقيت السودان .
3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:00 مساءاً بتوقيت تونس .
1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .
4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:00 مساءاً بتوقيت قطر.
12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
تبث مباراة المغرب والبرتغال يوم الثلاثاء 20 يونيو في تمام
الساعة 3:00 بتوقيت مكّة المكرمة.
أي قنوات تبث اللقاء؟
تبث قنوات beIN
SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي
خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.
معلومات عن مشاهدة المغرب والبرتغال مباشر اليوم المغرب Vs البرتغال، البطولة : كأس العالم
2018، امعلومات عن مشاهدة مصر وروسيا مباشر اليوم مصر Vs روسيا، البطولة : كأس العالم
2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس
كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : علي محمد علي من الملعب (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي
(بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4K).
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والبرتغال بث حي اليوم20 -06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة المغرب والبرتغال
اليوم.
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