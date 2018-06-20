سامو زين: طريقة كوبر للعب في كأس العالم "قديمة"





أبدى المطرب ساموزين، دهشته الشديدة إزاء طريقة اللعب التي يعتمدها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.





وكتب ساموزين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن طريقة كوبر الدفاعية أصبحت قديمة ولا تمس أى صلة بالتطوير التى تشهده كرة القدم فى الفترة الأخيرة".





وأشار إلى أن المنتخب الإيطالى تمسك بطريقته الدفاعية التى يتبعها كوبر فلم يتمكن من التأهل إلى كأس العالم بروسيا.





كان المنتخب الوطني تعرض للهزيمة الثانية أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مبارايات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ المقامة بروسيا.



