يلا شوت | شاهدة مباراة المغرب البرتغال بث مباشر | بث الاسطورة الان

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موعد مباراة المغرب والبرتغال ؟

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تبث مباراة المغرب والبرتغال يوم الثلاثاء 20 يونيو في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

معلومات عن مشاهدة المغرب والبرتغال مباشر اليوم المغرب Vs البرتغال، البطولة : كأس العالم 2018، امعلومات عن مشاهدة مصر وروسيا مباشر اليوم مصر Vs روسيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : علي محمد علي من الملعب (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي (بي إن ماكس 2) + محمد الكواليني (بي إن 4K).

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