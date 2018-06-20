من بينهم أمين حارث.. 6 لاعبين كتبوا شهادة ميلادهم بعد الجولة الأولى بالمونديال

انتهت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2018 بروسيا، وشهدت تلك الجولة العديد من المفاجئات على مستوى النتائج والأداء وأيضًا اللاعبين الذي كتبوا شهادة ميلادهم من خلال تلك البطولة.

وقدمت بعض المنتخبات أداء مذهلا وحققت نتائج لم يتوقعها أحد مثل فوز المكسيك المستحق على بطل العالم في النسخة الماضية ألمانيا، وهناك مباريات شهدت تألق كبير من بعض اللاعبين.

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين الذين تألقوا وكتبوا شهادة ميلادهم من خلال الظهور الجيد في المونديال:

1- محمد الشناوي (مصر)

فاز الشناوي بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي رغم خسارة منتخب بلاده بهدف نظيف إلا أنه يستحق أن يكون رجل المباراة الأول بعد التصديات الخرافية له في اللقاء والثقة والسيطرة أمام مهاجمين كبار مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني.

2- دينيس تشيرشيف (روسيا)

لم يعرف أحد اسم هذا اللاعب من قبل رغم أنه لعب في صفوف نادي ريال مدريد لفترة قصيرة، لكن ظهوره المميز في مباراة منتخب بلاده روسيا والسعودية جعله حديث العالم ووسائل الإعلام كما تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة بتصويت الجمهور، وأحرز حتى الآن 3 أهداف متساويًا مع كريستيانو رونالدو.

3- أمين حارث (المغرب)

نجح لاعب منتخب المغرب ونادي شالكة الألماني البالغ من العمر 21 عاما، في الفوز بجائزة رجل مباراة المغرب وإيران رغم الخسارة في الثواني الأخيرة بهدف نظيف لكنه قدم مستوى رائع ومميز وهو يلعب في مركز الجناح الأيسر في فريقه.

4- هيرفينج لوزانو (المكسيك)

نجح لوزانو في ترجمة الأداء المميز للمكسيك بهدف رائع من هجمة مرتدة سريعة مسددًا الكرة بقوة ذهبت يمين الحارس نوير، وقدم اللاعب مستوى رائع خلال المباراة حيثُ ضغط وضايق الدفاع الألماني إلى أن تم استبداله في الدقيقة 66.

5- مباي نيانج (السنغال)

أبهر هذا اللاعب العالم بسرعته وقوته البدنية واستطاع أن يحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام بولندا، قدّم نيانج مجهوداً هائلاً وجرى كثيراً وراء الكرة، وتسبّب في الكثير من المشاكل للمدافعين البولنديين.

6- هانس هالدورسون (آيسلندا)

تسبب أداء حارس مرمى آيسلندا، المميز وتصديه لضربة جزاء ميسي في إبهار العالم ويتوقع الجمهور أن يقدم الحارس المعروف بمهنته "مخرج الإعلانات" بطولة رائعة بعد التصديات الخرافية خلال مباراته ضد نجوم التانجو.