المغرب البرتغال.. بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | بين ماتش | بث الاسطورة الان

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معلومات عن مشاهدة المغرب والبرتغال مباشر اليوم البرتغال Vs المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، البرتغال Vs المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : عصام الشوالي من الملعب (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).

موعد مشاهدة المغرب والبرتغال يوتيوب مباراة المغرب والبرتغال في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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