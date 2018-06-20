وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني سابقا: "السلام" وراء اغتيال إسحاق رابين



وشدد "عصفور" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية، كانت ضد هذا الاتفاق، موضحا أنه بعد انتخاب بيل كلينتون، ساعد في السلام.



ولفت إلى أن نتنياهو وشارون، كانوا يقودون حشود إسرائيلية بالآلاف لرفض هذا الاتفاق، وبعد هذا قام "رابين" بالتراجع عما تم تحقيقه في الاتفاق الإطاري، مشددا على أن الحركة الصهيونية لم تغفر لرابين.

قال حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني سابقا، إن السبب الوحيد لاغتيال إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، هو أنه كان يريد السلام، وذلك بعد مفاوضات "أوسلو".