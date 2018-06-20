أمير طعيمة يواسي أحمد فتحي بعد هزيمة المنتخب أمام روسيا

انتقد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، كم الهجوم الذي تعرض له أحمد فتحي لاعب المنتخب الوطني وذلك بعد تسببه في أول هدف روسي في الشباك المصرية.





ووجه طعيمة حديثه لفتحي قائلًا له: "هينسوا انك صعدت مع بلدك لدور الـ١٦ في كأس العالم للناشئين، وفزت بـ ٣ بطولات أفريقيا، و لعبت كأس العالم القارات وصعدت وشاركت في كأس العالم بعد ٢٨ سنة!".

وتابع: "هينسوا انك من أرجل اللاعبين اللي ارتدوا تي شيرت مصر، هينسوا كل ده بسبب هدف غير مقصود بس ما تزعلش إحنا كده شعب بينسى".





كان المنتخب الوطني تعرض للهزيمة الثانية أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف ضمن مبارايات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ المقامة بروسيا.











