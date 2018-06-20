التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وأوروجواي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يسعى منتخب الأوروجواي لتحقيق العودة القوية في مباراته الثانية بكأس العالم أمام السعودية، وذلك من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من خلال حجز أحد المركزين الأول أو الثاني وسط منافسة شرسة مع نظيره روسيا صاحب الصدارة بـ 6 نقاط.

وفاز منتخب أوروجواي على مصر بصعوبة بالغة وفي الثواني الأخيرة من اللقاء من خلال هدف سجله خوسيه خيمينيز مدافع الفريق وسط هفوة من دفاع الفراعنة الذين قدموا أداء جيد طوال المباراة وأبهروا العالم أجمع.

أما منتخب السعودية فقد خسروا بنتيجة ثقيلة من روسيا البلد المستضيف للبطولة بخمسة أهداف دون رد وسط أداء سيء من خط الوسط والدفاع وحارس المرمى وقلة الهجمات من المهاجمين طوال المباراة.

ويرغب الأسباني بيزي، مدرب الأخضر في تفادي أخطاء المباراة السابقة أمام روسيا وقام بعدة تغييرات في تشكيلة الفريق تضمنت تواجد فهد المولد بدلًا من السهلاوي وحارس المرمى العويس بديلًا للمعيوف صاحب الأخطاء الكارثية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك، أسامة هوساوي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني

الوسط: سالم الدوسري، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، يحيى الشهري

الهجوم: فهد المولد

أما بالنسبة لمنتخب أوروجواي فالتشكيل المعتاد له كالآتي:





حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: جيليرمو فاريلا، خوسيه ماريا خيمينيز، دييجو جودين، مارتين كاسيريس.

الوسط: ناهيتان نانديز، ماتياس فيسينو، رودريجو بنتانكور، كريستيان رودريجيز

الهجوم: لويس سواريز وإدنسون كافاني

ومن المنتظر أن تنطلق مواجهة السعودية وأوروجواي، اليوم الأربعاء والموافق 20 يونيو 2018 وذلك على ملعب "رستوف أرينا" في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2".

حقائق عن مباراة السعودية وأوروجواي:

- هذا ثالث لقاء يجمع بين المنتخبين لكنه الأول بينهما في كأس العالم، ولم يخسر منتخب السعودية من قبل في اللقاءاين الوديين السابقين حيثُ فاز في مواجهة وتعادل الأخرى.

- تعتبر تلك المباراة هي الـ 15 لمنتخب السعودية في كأس العالم وأيضًا الأولى له أمام منتخب من أمريكا الجنوبية.

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم والتغطية المميزة لمباراة أوروجواي والسعودية من خلال موقع الفجر الرياضي.