تقارير: سرقة مقتنيات بقيمة 785 ألف دولار من مغني بوب كولومبي في موسكو
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:30 ص
رويترز
ذكرت تقارير إعلامية روسية يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر بالشرطة أن لصا سرق مقتنيات ثمينة تزيد قيمتها على 50 مليون روبل (785 ألف دولار) من غرفة مغني البوب الكولومبي مالوما في فندق قرب الميدان الأحمر بموسكو
وقال مصدران بالشرطة لموقع آر.بي.سي الإخباري على الانترنت إن شخصا سرق مقتنيات منها حقيبة من نوع لويس فيتون و11 ساعة ثمينة ومجموعة من مجوهرات كارتييه و10 نظارات شمسية مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.
ويزور مالوما وهو أحد أشهر الأسماء في الموسيقى اللاتينية روسيا حاليا لمتابعة مباريات كأس العالم.
ونقل الموقع ووكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن المغني كان يقيم في فندق فور سيزونز قرب الكرملين وإن شرطة موسكو فتحت تحقيقا في الواقعة.
ورفضت متحدثة باسم الفندق تقديم تفاصيل بشأن الواقعة لكنها أبلغت رويترز أن تحقيقا جار في الوقت الراهن.
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