ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تقارير: سرقة مقتنيات بقيمة 785 ألف دولار من مغني بوب كولومبي في موسكو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:30 ص
تقارير: سرقة مقتنيات بقيمة 785 ألف دولار من مغني بوب كولومبي في موسكو
مغني البوب الكولومبي مالوما
طباعة
رويترز
 

ذكرت تقارير إعلامية روسية يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر بالشرطة أن لصا سرق مقتنيات ثمينة تزيد قيمتها على 50 مليون روبل (785 ألف دولار) من غرفة مغني البوب الكولومبي مالوما في فندق قرب الميدان الأحمر بموسكو

وقال مصدران بالشرطة لموقع آر.بي.سي الإخباري على الانترنت إن شخصا سرق مقتنيات منها حقيبة من نوع لويس فيتون و11 ساعة ثمينة ومجموعة من مجوهرات كارتييه و10 نظارات شمسية مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

ويزور مالوما وهو أحد أشهر الأسماء في الموسيقى اللاتينية روسيا حاليا لمتابعة مباريات كأس العالم.

ونقل الموقع ووكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن المغني كان يقيم في فندق فور سيزونز قرب الكرملين وإن شرطة موسكو فتحت تحقيقا في الواقعة.

ورفضت متحدثة باسم الفندق تقديم تفاصيل بشأن الواقعة لكنها أبلغت رويترز أن تحقيقا جار في الوقت الراهن.



المزيد عن: نجوم الفن مغني مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا مالوما فن سينما سرقة دراما بث مباشر الفجر الفني البوب الكولومبي البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 6:30:02 AM