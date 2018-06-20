مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال يوتيوب LiveHD7 بث مباشر | رابط سريع مباراة المغرب ضد البرتغال الان | كورة ستار | لايف
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:18 ص
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معلومات عن مشاهدة البرتغال والمغربا مباشر اليوم المغرب Vs البرتغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2 + بي إن ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : عصام الشوالي من الملعب (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).
موعد مباراة المغرب والبرتغال ؟
3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:00 مساءاً بتوقيت مصر .
3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:00 مساءاً بتوقيت العراق .
2:00 مساءاً بتوقيت السودان .
3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:00 مساءاً بتوقيت تونس .
1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .
4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:00 مساءاً بتوقيت قطر.
12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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