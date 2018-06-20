حصاد المونديال – سقوط الفراعنة.. واليابان تتغلب على كولومبيا والسنغال تفاجئ بولندا

شهد سادس أيام كأس العالم، والمقام حاليًا على الأراضي الروسية في الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل أحداثًا مثيرة, حيث سقط منتخب الفراعنة سقوطًا مدويًا ومخيبًا للآمال أمام أصحاب الأرض المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف, وتغلبت اليابان على كولومبيا بهدفين لهدف, وسقط المنتخب البولندي أمام نظيره السنغالي في مباراة تفوق فيها أسود التيرانجا بهدفين لهدف.

وفيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي " أهم أحداث وأرقام المباريات:

كولومبيا واليابان:

في مباراة شهدت الإثارة من دقائقها الأولى, تغلب المنتخب الياباني على نظيره الكولومبي بهدفين لهدف, واستغل الجانب الياباني النقص العددي للجانب الكولومبي في شوط المباراة الأول بعد إشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء فيوجه لللاعب كارلوس سانشيز بعد تعمده لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة, لتصبح أول حالة الطرد الأولى في البطولة والأولى لكولومبيا في تاريخ المونديال والثانية من حيث الأسرع في تاريخ البطولة الأوروجواياني خوسيه أبيرتو باتيستا (54 ثانية), واحتسب الحكم ركلة جزاء في تقدم لتنفيذها اللاعب شينجي كاجاوا في الدقيقة السادسة ليصبح أول ياباني يسجل من علامة الجزاء في تاريخ كأس العالم, وأيضًا أسرع هدف للساموراي الياباني في تاريخ المونديال, وتعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 39 اللاعب خوان كوينتيرو من ركلة حرة مخادعة نفذها أسفل الحائط البشري ليصبح أول كولومبي يسجل كرة ثابتة في تاريخ المونديال وأيضًا أول كولومبي يسجل في مونديالين متتاليين, ثم في الدقيقة ال73 من عمر المباراة تقدم من جديد اللاعب يويا يوساكو للمنتخب الياباني, وأصبح المنتخب الياباني أول منتخب آسيوي في التاريخ يهزم منتخب من أمريكا الجنوبية 18 مواجهة, وأصبحت هذه الانطلاقة هي الأسوأ في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية حيث أصبحت هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها أربع منتخبات في تحقيق الفوز.

السنغال وبولندا:

في مباراة تفوق فيها المنتخب السنغالي على نظيره البولندي بهدفين لهدف, وجاء الهدف الأول لأسود التيرانجا بعد ارتطام تسديدة اللاعب إدريسا جاي بالمدافع البولندي تياجو سونيك وتغيير اتجاهها لتسكن الشباك, وفي الدقيقة ال60 من عمر شوط المباراة الثاني ضاعف اللاعب مباي نيانج النتيجة بعد خطأ فادح من الحارس البولندي تشيزني ليصبح أول هدف له مع السنغال على الإطلاق ومن تسديدته الأولى في المونديال ليصعب الأمور أكثر على ليفاندوفيسكي ورفاقه, وحاول بعد ذلك المنتخب البولندي تدارك الأمور وتعديل النتيجة حتى سجل اللاعب كريتشوفياك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 86, وأصبح المنتخب السنغالي صاحب أفضل سجل افريقي في كأس العالم حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادلان وهزيمة وحيدة.

مصر وروسيا:

في مباراة مخيبة للآمال وصادمة للشارع المصري تغلب أصحاب الأرض المنتخب الروسي على منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف, وشهد شوط المباراة الأول ندية من جانب الفريقين وأداءًا متزنًا للجانب المصري, ولكن في شوط المباراة الثاني انقلبت الطاولة على منتخب المصري, واستقبل الفراعنة هدفًا عكسيًا عن طريق اللاعب أحمد فتحي لينهار بعد ذلك الفريق ويستقبل هدفان في ربع ساعة عن طريق دينيس تشريشيف ودزوبا, وبذلك يزداد السجل التهديفي للمنتخب الروسي بريقًا حيث حتى الآن في البطولة 8 أهداف أكثر من مشاركتيه السابقتين في مونديالي 2002 و2014 (5 أهداف), وبعد ذلك ضعط الفراعنة إلى أن احتسب حكم المباراة لضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو وتقدم لها كالعادة النجم محمد صلاح ليسجل أول أهداف الفراعنة منذ مونديال 1990, وبذلك أصبح سجل المنتخب المصري هو الأسوأ بيت المنتخبات الإفريقية بتعادلين و أربع هزائم, وبهذه الهزيمة أصبحت حظوظ المنتخب المصري في العبور لدور ال16 شبه مستحيلة حيث أصبح مطالبًا بالفوز على السعودية وهزيمة الأوروجواي في المباريات القادمة.