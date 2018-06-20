سيسيه: السنغال تمثل إفريقيا بالكامل في المونديال

صرح أليو سيسيه المدير الفني للسنغال، عقب الفوز على بولندا بهدفين مقابل هدف في أولى مبارياته في كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأن السنغال تمثل إفريقيا كاملة.

وعن أهمية وجود منتخب إفريقي قوي بهذه البطولة والمنافسة على التأهل، علق سيسيه قائلاً في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "السنغال تمثل إفريقيا كاملة ونحن نحصل على الدعم من القارة كاملة ونشعر بالفخر لذلك".

وعلق سيسيه على مقارنته بفوزه كلاعب ضد فرنسا في مونديال ٢٠٠٢ والفوز ضد بولندا ٢٠١٨ كمدرب قائلاً: "الفوزين مختلفين، هنالك تاريخ بين فرنسا والسنغال حيث احتضنتنا ونحن صغار وقامت بتدريبنا في الأكاديميات ولكن الفوزين بهذين المواجهتين هو الأهم".

وعن الفوز على بولندا، اختتم سيسيه تصريحاته قائلاً: "لقد كانت مباراة صعبة وحضرنا لها جيداً وقد سيطرنا على المباراة تكتيكياً والأهم من هذا هو الفوز".