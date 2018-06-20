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فتحي مبروك: الأخطاء الدفاعية في المباراة كلفت المنتخب كثيرًا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:08 ص
فتحي مبروك: الأخطاء الدفاعية في المباراة كلفت المنتخب كثيرًا
فتحى مبروك
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نعيم يوسف
 
قال فتحى مبروك نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن المنتخب به 16 محترفًا، ولكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة منه، وصورة أفضل من ذلك.

وأضاف "مبروك"، في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على هزيمة مصر من روسيا، أن المنتخب يؤدي على فترات، ولكنه مطالب بأن يكسب لكي يسعد جماهير مصر.

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق، أن الأخطاء الدفاعية في المباراة كلفت المنتخب كثيرًا.
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