فتحي مبروك: الأخطاء الدفاعية في المباراة كلفت المنتخب كثيرًا



وأضاف "مبروك"، في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على هزيمة مصر من روسيا، أن المنتخب يؤدي على فترات، ولكنه مطالب بأن يكسب لكي يسعد جماهير مصر.



وتابع نجم منتخب مصر الأسبق، أن الأخطاء الدفاعية في المباراة كلفت المنتخب كثيرًا.

قال فتحى مبروك نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن المنتخب به 16 محترفًا، ولكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة منه، وصورة أفضل من ذلك.