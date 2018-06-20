نيشينو بعد الفوز على كولومبيا: لم نتوج بالمونديال بعد!

كشف نيشينو المدير الفني لليابان، عقب الفوز على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات لكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا، بأنهم في حالة فوزهم بالبطولة فسيقومون بمسيرة احتفالية بالشوارع الرئيسية.

وتم توجيه سؤال لنيشينو عن كيفية الاحتفال بعد الفوز على كولومبيا، فقال :"إن فزنا بالبطولة فسنقوم بمسيرة احتفالية بالشوارع الرئيسية ولكننا فزنا في مباراة واحدة فقط وحصلنا على ٣ نقاط وعلينا التحضير للمباراتين القادمتين".

واختتم نيشينو تصريحاته قائلاً: "بعد أن تقدمنا بهدف أعطينا كولومبيا المجال للسيطرة ولم ننه الشوط الأول بشكل جيد، كان علينا استغلال الأمر وقد قمنا بعمل رائع".