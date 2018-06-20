موعد مباراة السعودية وأوروجواي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل المنتخب السعودي مباراة غاية في الصعوبة أمام نظيره الأوروجواي، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

وتعرض منتخب السعودية لخسارة كبيرة أمام روسيا في المباراة الافتتاحية للبطولة بخمسة أهداف دون رد وسط أداء هزيل وضعيف من لاعبي الأخضر السعودي وأخطاء كارثية من خط الدفاع وحارس المرمى.

ويخوض منتخب أوروجواي ثاني لقاءاته في المجموعة الأولى بعد الفوز بصعوبة على المنتخب المصري في الجولة الأولى بهدف نظيف أحرزه خوسيه خيمينيز في الثواني الأخيرة.

تقام مباراة السعودية وأوروجواي على ملعب "رستوف أرينا"، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن.

وتذاع المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، من خلال النقل الحي على قناتي "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" ومن المقرر أن تنقل أيضا على قناة "تي آر تي" التركية.

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي