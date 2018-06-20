٧ معلومات عن سحر رامي في عيد ميلادها
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:53 ص
شيماء عطية
تحتفل الفنانة سحر رامي، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الحادي والخمسين.
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن سحر رامي:-
١- ولدت سحر رامي في العشرين من يونيو ١٩٦٧.
٢- والدها هو الفنان نهاد رامي، وشقيقتها هي الفنانة علا رامي.
٣- التحقت بأكاديمية الفنون لدراسة البالية مع شقيقتها الممثلة علا رامي.
٤- كانت بداياتها الفنية من خلال تقديم الإعلانات التلفزيونية.
٥- شاركت الفنان سمير غانم في تقديم فوازير رمضان "فطوطة".
٦- تزوجت من الفنان الراحل حسين الإمام، وأنجبت ولدين هما: يوسف وسالم.
٧- ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة ثم عادت مؤخرًا بعد وفاة زوجها، من خلال مسلسل "رحيم".
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