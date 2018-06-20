٧ معلومات عن سحر رامي في عيد ميلادها





وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن سحر رامي:-





٣- التحقت بأكاديمية الفنون لدراسة البالية مع شقيقتها الممثلة علا رامي.



٤- كانت بداياتها الفنية من خلال تقديم الإعلانات التلفزيونية.



٥- شاركت الفنان سمير غانم في تقديم فوازير رمضان "فطوطة".



٦- تزوجت من الفنان الراحل حسين الإمام، وأنجبت ولدين هما: يوسف وسالم.



٧- ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة ثم عادت مؤخرًا بعد وفاة زوجها، من خلال مسلسل "رحيم".













تحتفل الفنانة سحر رامي، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الحادي والخمسين.١- ولدت سحر رامي في العشرين من يونيو ١٩٦٧.٢- والدها هو الفنان نهاد رامي، وشقيقتها هي الفنانة علا رامي.