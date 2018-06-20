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موعد مباراة اسبانيا وايران بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:51 ص
موعد مباراة اسبانيا وايران بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
اسبانيا وايران
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أحمد عصام
 

 

يسعى منتخب إسبانيا ونظيره الإيراني، للفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتضم المجموعة الثانية مع منتخبي إيران وإسبانيا، منتخب المغرب الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب البرتغال المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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