منية البجاوي تخوض لأول مرة في مسيرتها تجربة الإنتاج المسرحي

أكد الطاهر عيسى بن العربي مخرج المسرحية الموسيقية " مملكة الحب" خلال مؤتمر صحفي إن هذا الإنتاج هو الوحيد الذي ينتج منذ العشرين سنة الأخيرة بعد مسرحيات "نجوم" و"بني وبني" و"زغندة وعزوز" وعطشان يا صبايا للراحل المنصف السويسي.





وتعالج المسرحية المتكونة من 50 ممثلا وموسيقيا وفريقا تقنيا ما وصفه المخرج بـ'أزمة الحب' التي فقدت في تونس مؤخرا ، معتبرا أن الأزمة الحقيقة في تونس اليوم ليست اقتصادية بل إنسانية بالأساس حسب تعبيره .

والمسرحية من إخراج الطاهر عيسى بن العربي الذي أكد تضمنها لكافة العناصر الركحية من التمثيل والحبكة درامية وتطور الشخصيات إلى جانب الغناء والموسيقى لأصوات شابة مع عودة قوية للفنانة منية البجاوي التي تخوض لأول مرة في مسيرتها تجربة الإنتاج المسرحي في عودة للساحة الفنية قائلة إن اختيارها لهذه التجربة يعود لرغبتها دوما في المجازفة والسبق في مجالها.





وأرادت الفنّانة 'منية البجاوي' أن تعبّر عن نفسها كمرأة –فنانة حاملة لمشروع فكريّ واجتماعيّ بمواجهة مسؤوليات يوميّة قد تلاقيها كل مرأة في مجتمعاتنا الشّرقيّة وما تحملها من تناقضات.





والمسرحية الموسيقية مملكة الحب مدعومة من وزارة الثقافة بـ 50 ألف دينار إلا أن هذا الدعم أعتبره المخرج قليل مقارنة بتكاليف العرض التي تجاوزت نسبة الدعم ب12 ألف دينار قبل انطلاق عرضها الأول يوم 19 جوان بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.



