مهدي جمعة في زيارة إلى الدنمارك والولايات المتحدة

يشرع رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة نهاية هذا الأسبوع في زيارة عمل الى الدنمارك تليها زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية تتواصل الى نهاية شهر جوان الجاري.





وسيشارك مهدي جمعة يوم 22 جوان 2018 في فعاليات قمة كوبنهاغن للديمقراطية بحضور رؤساء الحكومات الحاليين والسابقين وقادة في المجال السياسي والاقتصادي من مختلف الدول لمناقشة وتحليل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم.

كما سيتوجه الى نيويورك من يوم 26 إلى 30 جوان ليشارك في اجتماع رفيع المستوى للامم المتحدة حول تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب.





وسيركز مهدي جمعة خلال الكلمة التي سيلقيها في مقر الامم المتحدة على اهمية وضرورة تشجيع الشباب على المشاركة في مقاومة التطرف ومكافحة الارهاب باعتباره الاكثر قدرة على تغيير العالم وفسح المجال لهم لرسم سياسات حاضرهم وبناء مستقبلهم ودورالتكنولوجيا الحديثة فى الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهة الإرهاب.





وسيلتقي رئيس الحكومة الاسبق ورئيس حزب البديل التونسي خلال اقامته بنيويورك عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية.



